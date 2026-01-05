Winter-Transfers & Anselmino-Angst: Kehl plaudert aus dem Nähkästchen

Dank einer Sonderklausel ist es dem FC Chelsea möglich, den eigentlich bis zum Saisonende an Borussia Dortmund verliehenen Aarón Anselmino (20) schon im Winter zurückzuholen. Daraus machte Sebastian Kehl in einer Medienrunde am heutigen Montag kein großes Geheimnis: „Wir planen mit ihm für die Rückserie. Am Ende ist es aber natürlich ein Thema der Vertragsgestaltung. Chelsea hat auch, aus der Situation heraus, in der wir damals waren, gewisse Vorstellungen.“

Chelseas Trainerwechsel ist der Borussia selbstredend nicht entgangen. Unklar bleibt, ob der neue designierte Chefcoach Liam Rosenior, der aktuell noch für Racing Straßburg verantwortlich ist, mit Anselmino planen würde. Der Innenverteidiger zeigt an der Strobelallee gute Ansätze, konnte sein Können verletzungsbedingt aber erst selten unter Beweis stellen (neun Einsätze).

Dieser Umstand macht es den Blues nun möglich, von besagtem Passus Gebrauch zu machen. Kehl will das unbedingt vermeiden: „Ich glaube, es macht für alle Beteiligten Sinn, dass Aarón auch in der Rückrunde für Borussia Dortmund spielt, um uns, sich selbst und letztlich auch Chelsea zu helfen.“

Weitere Abgänge?

Darüber hinaus kam Dortmunds Sportdirektor auf weitere Personalien zu sprechen. Denkbar sei beispielsweise, dass nach Pascal Groß (34/Brighton & Hove Albion) und Cole Campbell (19/TSG Hoffenheim) in Julien Duranville (19) noch ein dritter BVB-Profi im Winter abgegeben wird. „Dass er mehr Spielzeit bekommt, wäre auf jeden Fall sinnvoll“, so Kehl über den belgischen Flügelflitzer, der wohl von zwei Interessenten umgarnt wird.

Einen Abgang von Sommerzugang Fábio Silva (23) schloss der 45-jährige Funktionär ein weiteres Mal aus: „Wir haben definitiv nicht den Plan, ihn abzugeben. Fábio hatte ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber am Ende auch gezeigt, dass er ein großes Potenzial besitzt.“ Seit Wochen halten sich hartnäckig Abschiedsgerüchte um den portugiesischen Angreifer, der eine WM-Teilnahme fest im Blick hat. Ob das letzte Wort nun gesprochen wurde?

Schlägt Dortmund selbst noch zu?

Bis zum 2. Februar – dann schließt das Wintertransferfenster – kann bekanntlich noch viel passieren. Womöglich werden die Schwarz-Gelben angesichts der feststehenden respektive weiterer möglicher Abgänge sogar selbst auf dem Markt aktiv. „Wir sind nicht zu 100 Prozent zufrieden“, konstatierte Kehl, „aber wir haben einen Riesenschritt gemacht in dieser Hinserie mit Platz zwei, mit ganz vielen guten Ergebnissen, mit vielen Statistiken, die für uns sprechen.“

Und weiter: „Natürlich wollen wir trotzdem besser werden. Und wir machen uns auch Gedanken, ob wir das auf Kaderseite tun können. Aber es muss am Ende auch Sinn ergeben, finanzierbar sein, in die Struktur passen.“ Als potenzieller Zugang wurde zuletzt allen voran Oscar Bobb (22) von Manchester City gehandelt. Zudem könnte unter anderem noch ein neuer Mittelfeldspieler an Bord geholt werden, dabei zählt Quinten Timber (24) von Feyenoord Rotterdam zu den Kandidaten.