Unerwartete Anfrage für Vardy

Der Weg von Jamie Vardy könnte im Herbst der Karriere außerhalb Europas weitergehen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der FC São Paulo beim englischen Stürmer angefragt. Vardy habe noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da sein Vertrag bei Cremonese in Italien ausgelaufen war, wird für den 39-Jährigen keine Ablöse fällig. Erst vor einem Jahr hatte Vardy zum ersten Mal außerhalb Englands gekickt. Jetzt könnte es sogar auf einem anderen Kontinent weitergehen. Aber auch der englische Zweitligist West Ham United hatte zuletzt die Fühler ausgestreckt.