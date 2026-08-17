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Unerwartete Anfrage für Vardy

von Dominik Sandler - Quelle: Fabrizio Romano
Jamie Vardy (l.) und Sascha Britschgi kämpfen um den Ball @Maxppp

Der Weg von Jamie Vardy könnte im Herbst der Karriere außerhalb Europas weitergehen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der FC São Paulo beim englischen Stürmer angefragt. Vardy habe noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen.

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Da sein Vertrag bei Cremonese in Italien ausgelaufen war, wird für den 39-Jährigen keine Ablöse fällig. Erst vor einem Jahr hatte Vardy zum ersten Mal außerhalb Englands gekickt. Jetzt könnte es sogar auf einem anderen Kontinent weitergehen. Aber auch der englische Zweitligist West Ham United hatte zuletzt die Fühler ausgestreckt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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