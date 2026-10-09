Schalke: So teuer ist die Muslic-Klausel

Zur Ausstiegsklausel von Miron Muslic sickern konkrete Details durch. Laut einem Bericht der ‚WAZ‘ müssten englische Teams und Vereine aus der Champions League sechs Millionen Euro für den Übungsleiter des FC Schalke 04 hinlegen. Für alle anderen Klubs liegt der Passus bei vier Millionen Euro.

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Bislang war von fünf bis acht Millionen Euro die Rede. Muslics Vertrag in Gelsenkirchen ist noch bis 2028 befristet, die Ausstiegsklausel könnte dementsprechend nur im kommenden Sommer aktiviert werden. Im Frühjahr möchten die Königsblauen jedoch Vertragsgespräche mit dem Erfolgstrainer starten, um die Klausel zu streichen.