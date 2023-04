Absurdes Rekordgehalt: Al Hilal will Messi

Dass Lionel Messi noch eine Zukunft bei Paris St. Germain hat, wird von Tag zu Tag unwahrscheinlicher. Unsere französische FT-Partnerseite Foot Mercato berichtete bereits am gestrigen Dienstag, dass sich La Pulga dazu entschieden hat, PSG im Sommer zu verlassen. Das Wunschziel des 35-Jährigen: Eine Rückkehr zum FC Barcelona.

Ob eine solche angesichts der finanziellen Probleme der Katalanen möglich sein wird, bleibt abzuwarten, aber die Verantwortlichen suchen bereits nach einer Lösung für das Problem. Anders bei PSG: Dort scheinen sich die Bemühungen, Messi doch noch von einem Verbleib zu überzeugen, in Grenzen zu halten. Die ‚L’Équipe‘ berichtete jüngst, dass die Pariser ihren argentinischen Superstar nur mit einer saftigen Gehaltskürzung halten möchten. Darauf hat Messi selbst aber wenig Lust.

Und so könnte es am Ende auf einen anderen Verein hinauszulaufen, sollte es zu einer PSG-Trennung kommen, aber Barça nicht in der Lage sein, den Weltmeister zu verpflichten. Wohl auch deshalb drückt Al Hilal zurzeit auf das Gaspedal. Wie der Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, hat der Klub aus Saudi-Arabien Messi ein offizielles Angebot unterbreitet, das ihm 400 Millionen Euro jährlich einbringen soll. Kein Rechtschreibfehler. Es wäre das neue Rekordgehalt im Weltfußball.

Noch bleibt Messi angesichts der Summe aber offenbar entspannt. Romano zufolge ist es Messis Priorität, in Europa zu bleiben. Das heißt wohl auch: Ein ebenfalls kolportierter Wechsel in die MLS ist aktuell wenig wahrscheinlich.