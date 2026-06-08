Menü Suche
Kommentar 15
Bundesliga

Zukunftsentscheidung: BVB informiert Ramaj

von Lukas Weinstock - Quelle: Ruhr Nachrichten
Diant Ramaj im Heidenheim-Trikot @Maxppp

Borussia Dortmund plant nicht mehr mit Diant Ramaj. Diese Entscheidung wurde dem Keeper nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ bereits mitgeteilt. Aktuell suchen beide Parteien nach einer „guten Lösung“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ramaj war im vergangenen Jahr für fünf Millionen Euro nach Dortmund gewechselt. Während der 24-Jährige bei seiner Leihe an den FC Kopenhagen überzeugende Leistungen zeigte, verlief das anschließende Gastspiel beim 1. FC Heidenheim enttäuschend. Die Überzeugung, dass Ramaj beim BVB perspektivisch in die Fußstapfen von Gregor Kobel (28) treten kann, ist bei den Verantwortlichen offenbar geschwunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (15)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Diant Ramaj

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Diant Ramaj Diant Ramaj
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert