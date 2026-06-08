Zukunftsentscheidung: BVB informiert Ramaj

Borussia Dortmund plant nicht mehr mit Diant Ramaj. Diese Entscheidung wurde dem Keeper nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ bereits mitgeteilt. Aktuell suchen beide Parteien nach einer „guten Lösung“.

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Ramaj war im vergangenen Jahr für fünf Millionen Euro nach Dortmund gewechselt. Während der 24-Jährige bei seiner Leihe an den FC Kopenhagen überzeugende Leistungen zeigte, verlief das anschließende Gastspiel beim 1. FC Heidenheim enttäuschend. Die Überzeugung, dass Ramaj beim BVB perspektivisch in die Fußstapfen von Gregor Kobel (28) treten kann, ist bei den Verantwortlichen offenbar geschwunden.