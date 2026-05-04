Ansage vom Boss: Diese Gladbach-Spieler können gehen

Der überraschende 1:0-Sieg gegen Borussia Dortmund am Sonntag bedeutete den sicheren Klassenerhalt für Borussia Mönchengladbach. Doch zum Feiern ist am Niederrhein niemandem zumute. Der neue Sportboss Rouven Schröder arbeitet vielmehr unter Hochdruck daran, die Saison schnell vergessen zu machen und der Mannschaft ein neues Gesicht zu geben.

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Bevor jedoch klarer über mögliche Neuzugänge diskutiert wird, wendet sich der Sportdirektor zunächst dem aktuellen Kader zu. Gegenüber ‚Sky‘ stellte Schröder nach der BVB-Partie im Hinblick auf die abschließenden Partien der Saison gegen den FC Augsburg und die TSG Hoffenheim klar: „Diese zwei Spiele sind vor allem auch dazu da, um sich nochmal richtig reinzuhauen, denn die Frage ist, mit wem wir in der neuen Saison planen und wer gehen kann. Es wird sicher einige in unserem Kader geben, die mit ihrer aktuellen Situation und ihren Einsatzzeiten gar nicht zufrieden sind. Da wird es Gespräche geben, das ist doch klar.“

Sicher ist, dass sich das Gesicht der Mannschaft über den Sommer erheblich verändern muss und wird. Unabhängig davon, ob es mit Cheftrainer Eugen Polanski weitergeht, der ebenfalls heftig in der Kritik steht.

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(Fast) Sicher weg

Der auslaufende Vertrag von Innenverteidiger Marvin Friedrich (30) wird nicht verlängert, die Rückkehr zu Union Berlin steht dem Vernehmen nach bereits fest. Auch Eigengewächs Rocco Reitz (23) wird die Fohlen verlassen und sich für bis zu 23 Millionen Euro RB Leipzig anschließen.

Vor dem Abschied stehen zudem vier Leihspieler der aktuellen Saison: Mittelstürmer Alejo Sarco (20/Bayer Leverkusen) erwies sich als nicht bundesligatauglich, Kota Takai (21/Tottenham Hotspur) wird planmäßig nach London zurückkehren. Haris Tabakovic (31/TSG Hoffenheim) hat zwar eingeschlagen, ist jedoch Stand heute zu teuer für eine Festverpflichtung. Einzig der Verbleib von Yannik Engelhardt (25/Como 1907) könnte laut ‚Bild‘ für Schröder ein Thema werden. Der Sechser weckt jedoch auch Interesse beim SC Freiburg.

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Werden nicht mehr benötigt

Ein Spieler, mit dem sich Schröder sicher zusammensetzen wird, ist Florian Neuhaus (29). Der Topverdiener mit einem Jahresgehalt von vier Millionen Euro spielte zuletzt sowohl bei Polanski als auch bereits unter dessen Vorgänger Gerardo Seoane keine Rolle und hat noch einen Vertrag bis 2027. Einen Abnehmer für den Ex-Nationalspieler zu finden, wird jedoch – nicht zuletzt aus finanziellen Gründen – ein schwieriges Unterfangen.

Auch die aktuell verliehenen Jonas Omlin (32/Vertrag bis 2027) und Tomas Cvancara (25/bis 2028) haben keine Zukunft in Gladbach. Zu den lange bekannten Wackelkandidaten gehört mittlerweile auch Lukas Ullrich (22/2029), der seit Wochen völlig außen vor ist und auch die Giovanni Reyna (23/bis 2028), bei dem sich die in ihn gesetzten Hoffnungen bisher in keiner Weise erfüllt haben.

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Könnten Ablöse einbringen

Nicht erst seit der Mitgliederversammlung in der vergangenen Woche ist bekannt, dass die Fohlen finanziell nicht auf Rosen gebettet sind. Um in den Kader investieren zu können, muss der Klub trotz des Reitz-Abgangs Einnahmen generieren. Gladbach kann es sich also nur schwer leisten, Angebote für Stammspieler einfach so abzulehnen und muss jeden Fall einzeln prüfen.

Angesichts der schwachen Saison sind die Kandidaten für externe Interessenten rar gesät. Doch es gibt sie, genauer gesagt drei an der Zahl: Joe Scally (23/bis 2027) möchte die Heim-WM mit den USA als Sprungbrett nutzen und träumt von der Premier League. Nico Elvedi (29/bis 2027) verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von zehn Millionen Euro und Franck Honorat (29/bis 2029) verriet FT-Partnerseite Foot Mercato, dass er mit einem Wechsel zu einem Europacup-Teilnehmer liebäugelt.

Stürmer Winsley Boteli (19) soll verkauft werden, Interesse gibt es laut ‚Sky‘ von seinem Leihklub FC Sion, aus Belgien und Italien. Mit einer großen Ablöse ist in diesem Fall jedoch nicht zu rechnen.