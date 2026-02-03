Rekordstrafe: Dompé bleibt suspendiert

Jean-Luc Dompé war vor einer Woche mit 1,4 Promille am Steuer erwischt worden, woraufhin ihn der Hamburger SV vorerst suspendiert hatte. Jetzt ist klar: Der Franzose bleibt auch weiterhin dem Teamtraining fern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der HSV teilt mit, dass der 30-Jährige eine „Rekordstrafe im sechsstelligen Bereich“ zahlen muss. Zudem werde er auch in dieser Woche vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Am heutigen Vormittag habe ein klärendes Gespräch mit dem Flügelflitzer stattgefunden, in dem dem Franzosen die Entscheidung mitgeteilt wurde.

Dompé bezieht in der Mitteilung auch selbst Stellung und entschuldigt sich. „Mir ist bewusst, dass es mit einer einfachen Entschuldigung nicht getan ist. Meiner Vorbildfunktion bin ich absolut nicht gerecht geworden. Ich habe schwerwiegende Fehler begangen und trage selbstverständlich die vollen Konsequenzen dafür. Ich kann die Enttäuschung des Klubs, des Trainerteams und all der Fans, die mich bis hierhin immer unterstützt haben, verstehen. Es tut mir wahnsinnig leid. Auch, dass ich das Team in dieser Phase, den so wichtigen Wochen, im Stich gelassen habe.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In der kommenden Woche soll Dompé dann wieder in die Mannschaft integriert werden. Der Verein werde in Zukunft genau verfolgen, wie sich der Rechtsfuß verhalte.