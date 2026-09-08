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Medien: Schade-Deal in Arbeit

von Julian Jasch - Quelle: Teamtalk
Kevin Schade im Brentford-Trikot @Maxppp

Der FC Brentford will im Fall von Kevin Schade (24) nichts dem Zufall überlassen. ‚Teamtalk‘ berichtet, dass die Bees die Verhandlungen mit dem Flügelflitzer über einen neuen Kontrakt aufgenommen haben. Aktuell ist der Rechtsfuß bis 2028 vertraglich gebunden.

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Mit seinen guten Leistungen in der vergangenen Saison (zwölf Scorerpunkte in 39 Einsätzen) rief der deutsche Nationalspieler (fünf Länderspiele) unter anderem den FC Arsenal auf den Plan. Jetzt wollen die Verantwortlichen in Brentford einem möglichen Vorstoß mit der angestrebten Verlängerung zuvorkommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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