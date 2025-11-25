Klarer Sieg gegen Villarreal: BVB mit Top-Noten

Obwohl Borussia Dortmund zu Hause als Favorit in die Partie gegen den FC Villarreal ging, gelang es den Hausherren im Signal-Iduna-Park nicht, das Zepter sofort an sich zu reißen. Zwar hatte der BVB größere Ballbesitzanteile, im Verlauf der ersten Hälfte spielten sich die Spanier aber mehr Chancen heraus und waren das gefährlichere und aktivere Team.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der 11. Spielminute gingen die Gäste durch Tajon Buchanan in Führung, der Kanadier stand aber klar im Abseits – der Treffer zählte nicht. Beim Treffer in der Nachspielzeit durch Serhou Guirassy (45. + 1) war Fortuna mit der Heimmannschaft. Der VAR prüfte das 1:0 aufgrund eines vorangegangenen Handspiels von Waldemar Anton. Das reichte dem Videoschiedsrichter aber nicht aus, um das Tor zurückzunehmen.

Wiederanpfiff mit Knall

Die zweite Hälfte lief noch keine fünf Minuten, da zeigte Schiedsrichter Davide Massa auf den Punkt. Elfmeter für Dortmund nach einem Handspiel von Juan Foyth, der nach Eingriff des VAR die Rote Karte bekam. Den anschließenden Elfer vergibt Guirassy, allerdings macht er den Nachschuss rein. Fortan musste das Gelbe U-Boot versuchen, in Unterzahl einen 0:2-Rückstand zu egalisieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nur wenige Minuten später erhöhte Karim Adeyemi (58.) mit einem sehenswerten Lupfer auf 3:0. Für die Gäste war es nun unglaublich schwierig, überhaupt zu Torchancen zu kommen. Die Dortmunder kontrollierten das Spiel während Trainer Niko Kovac nach und nach frische Kräfte brachte.

Adeyemi holte gegen Ende der Partie einen weiteren Elfmeter (81.) heraus. Der eingewechselte Fábio Silva hämmerte das Spielgerät aber an die Latte – der zweite vergebene Strafstoß im Spiel. Kurz vor Abpfiff setzte Svensson (90.+5) dann doch noch einen drauf. Die Borussia setzte sich deutlich mit 4:0 durch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Torfolge

1:0 Guirassy (45.+1): Eine Ecke von Svensson sorgt für Chaos im Strafraum der Spanier. Villarreals Verteidiger kriegen die Kugel nicht geklärt, Anselmino schaufelt den Ball hoch auf den langen Pfosten und da muss Guirassy das Leder nur noch mit der Stirn über die Linie drücken.

2:0 Guirassy (54.): Guirassy schießt relativ schwach in die Mitte, Keeper Luiz Júnior hält mit dem Fuß. Der Ball prallt Guirassy wieder vor die Füße und der Guineer schiebt den Nachschuss locker ins leere Tor.

Unter der Anzeige geht's weiter

3:0 Adeyemi (58.): Durchs Mittelfeld dribbelt Adeyemi auf den Strafraum zu, dort spielt er zu Brandt. Brandt spielt filigran mit der Hacke in den Lauf von Adeyemi, der dann frei vor dem gegnerischen Keeper auftaucht und per Lupfer erhöht.

4:0 Svensson (90.+5): Groß erhält auf der Außenbahn den Ball. Seine Flanke kommt butterweich von rechts rein. Am langen Pfosten lässt er dem Torhüter keine Chance und schießt sein zweites Champions League-Tor.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

68‘ Chukwuemeka (-) für Brandt

68‘ Silva (-) für Guirassy

77‘ Groß (-) für Nmecha

77‘ Bellingham (-) für Sabitzer

84' Can (-) für Anton