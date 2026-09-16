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Offiziell Serie A

Nach vier Spielen: Bologna feuert Tedesco

von Daniel del Federico
1 min.
Domenico Tedesco auf der Fener-Bank @Maxppp

Domenico Tedesco ist nicht länger Cheftrainer des FC Bologna. Wie der Verein mitteilt, wurde der Übungsleiter mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Der Deutsche hatte den Posten erst im Sommer angetreten, konnte in seinen ersten vier Pflichtspielen jedoch lediglich einen Punkt einfahren.

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Im gleichen Atemzug verkünden die Rossoblú bereits die Nachfolge-Lösung: Raffaele Palladino wird die Geschicke bei den Italienern übernehmen und einen Vertrag bis 2029 unterzeichnen. Der 42-Jährige war in der vergangenen Spielzeit noch bei Atalanta Bergamo tätig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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