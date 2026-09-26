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FC Bayern: „Ausnahme“ für Kane

von David Hamza - Quelle: Abendzeitung
1 min.
Harry Kane wirkt ungläubig @Maxppp

Karl-Heinz Rummenigge ist zuversichtlich, dass Harry Kane bald seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern verlängern wird. Das Aufsichtsratsmitglied sagt in der ‚Abendzeitung‘: „Harrys Bruder und sein Vater verhandeln gerade mit Jan-Christian Dreesen. Ich bin optimistisch, dass sie eine gute Lösung finden.“

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Rummenigge mit Blick auf Kanes Alter von 33 Jahren: „Früher hätte ich gesagt: Bei Spielern über 30 sollte man grundsätzlich nur Einjahresverträge machen. Aber es gibt eben Ausnahmen, wenn du von einem Spieler überzeugt bist. Und das sind wir bei Harry. Man darf nicht vergessen: In drei Jahren war er nur einmal verletzt. Ich kann mich selbst erinnern: Als ich die Drei vorne stehen hatte, war ich schon reichlich mit Muskelproblemen behaftet.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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