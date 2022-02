Fürth will Itter halten – Freiburg wartet ab

Die SpVgg Greuther Fürth will Gian-Luca Itter gerne über die laufende Spielzeit hinaus verpflichten. Wie der ‚kicker‘ berichtet, sind die Kleeblätter daran interessiert, den Linksverteidiger, der sich inzwischen einen Stammplatz erkämpft hat, zu halten. Die Leihvereinbarung mit dem SC Freiburg endet im Sommer.

Für den Klub aus dem Breisgau ist die Akte Itter aber noch nicht geschlossen. Auch wenn der 23-Jährige an Kapitän Christian Günther voraussichtlich nicht vorbeikommen wird, will man beim SC „noch vier, fünf Wochen abwarten“, so die Sportzeitung. Da Freiburg den Außenverteidiger 2019 für 2,5 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg verpflichtete, dürfte die potenzielle Ablöse eine zusätzliche Hürde für Fürth darstellen.