FC Bayern: Sorgen um Laimer

Der FC Bayern muss womöglich nach der Länderspielpause auf Konrad Laimer verzichten. Der 28-Jährige hat das gestrige Spiel der Österreicher gegen Ghana (5:1) aufgrund von Knieproblemen kurzfristig verpasst. „Konny hat gestern normal trainiert und hatte keine Probleme. Aber nach dem Training hat er etwas in seinem Knie gespürt. Es war eine Reizung, deshalb haben wir entschieden, kein Risiko einzugehen“, so ÖFB-Trainer Ralf Rangnick.

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Ob und wie lange Laimer ausfallen wird, ist noch unklar. Noch weilt Laimer bei der österreichischen Nationalmannschaft, die sich auf das kommende Testspiel gegen Südkorea vorbereitet. Rangnick betonte aber, dass bei Laimer kein Risiko eingegangen werden soll. „Wir wissen, welche Spiele noch auf ihn zukommen. Wir müssen Konny nicht testen. Wir wissen, was wir an ihm haben.“ Noch ist offen, ob die Münchner am kommenden Wochenende wieder auf den Rechtsverteidiger setzen können.