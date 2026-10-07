FC Bayern: Nächster Schritt für Cardozo?

Maycon Cardozo vom FC Bayern darf sich Hoffnung auf den nächsten wichtigen Schritt in seiner Karriere machen. Obwohl sich der 17-jährige Flügelstürmer gerade von einem Schulterbruch erholt, stattete Paulo Victor Gomes dem deutschen Rekordmeister einen Besuch an der Säbener Straße ab. Gomes ist für die brasilianische U20- und U23-Nationalmannschaft verantwortlich und hält den Kontakt zu Spielern, die nicht in Brasilien gefördert werden.

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Auf seinem Instagram-Kanal teilt Gomes ein Foto mit Dante, der die Regionalligamannschaft der Münchner trainiert und Vincent Kompany, Cheftrainer der Profis. Da außer Cardozo kein anderer Profi der Bayern für die Seleção infrage kommt, muss der Besuch von Gomes zwangsläufig dem dribbelstarken Flügelflitzer gegolten haben.