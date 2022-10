Profivertrag für Liverpool-Talent

James McConnell wird für seine guten Leistungen im Trikot des FC Liverpool belohnt. Wie der LFC verkündet, hat der 18-jährige Mittelfeldspieler seinen ersten langfristigen Profivertrag unterschrieben. Zur genauen Vertragslänge macht der Klub keine Angaben.

Der junge Engländer war als U15-Spieler nach Liverpool gewechselt und spielt seit seinem 16. Lebensjahr in der U18 des Klubs. Nun hat er sich langfristig den Reds verschrieben.

