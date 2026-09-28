Menü Suche
Kommentar
Offiziell Serie A

Lazio verkündet Abgang

von Tom Steinmetzler
Patric im Zweikampf @Maxppp

Lazio Rom gibt Innenverteidiger Patric ab. Der 33-Jährige schließt sich ablösefrei Al Ittifaq aus der zweiten Liga der Vereinigten Arabischen Emiraten an. Medienberichten zufolge unterschreibt er einen Vertrag bis 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter

Patric war 2015 für 500.000 Euro von der zweiten Mannschaft des FC Barcelona zu Lazio gekommen. Für die Biancocelesti bestritt er 244 Spiele. Verschiedene Verletzungen warfen den Verteidiger in den vergangenen Jahren immer wieder zurück.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Lazio
Ittifaq
Patric

Weitere Infos

Serie A Serie A
Lazio Logo Lazio Rom
Ittifaq Logo Al Ittifaq
Patric Patric
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert