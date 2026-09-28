Lazio Rom gibt Innenverteidiger Patric ab. Der 33-Jährige schließt sich ablösefrei Al Ittifaq aus der zweiten Liga der Vereinigten Arabischen Emiraten an. Medienberichten zufolge unterschreibt er einen Vertrag bis 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter

Patric war 2015 für 500.000 Euro von der zweiten Mannschaft des FC Barcelona zu Lazio gekommen. Für die Biancocelesti bestritt er 244 Spiele. Verschiedene Verletzungen warfen den Verteidiger in den vergangenen Jahren immer wieder zurück.