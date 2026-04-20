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La Liga

VfB-Flirt Bardghji als Mittel zum Zweck?

von Lukas Weinstock - Quelle: Sport
Roony Bardghji im Trikot des FC Barcelona @Maxppp

Der FC Barcelona könnte Roony Bardghji nutzen, um einen wichtigen Transfer zu finanzieren. Die ‚Sport‘ berichtet, dass Barça den 20-jährigen Rechtsaußen in einen möglichen Deal um Alessandro Bastoni (27) integrieren könnte. Darüber hinaus sei Inter Mailand an Barça-Torwart Áron Yaakobishvili (20) interessiert, sodass dieser auch ein möglicher Tausch-Kandidat ist.

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Bardghji ist unzufrieden mit seiner Spielzeit und könnte die Katalanen im Sommer daher verlassen. Der VfB Stuttgart, Juventus Turin, die AS Monaco, der FC Porto und Betis Sevilla sind interessiert. Doch auch bei Inter könnte der feine Linksfuß einen Neustart wagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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