Dank der gestrigen Gala gegen die Niederlande (5:0) hat das DFB-Team das durchwachsene Länderspieljahr mehr als versöhnlich beendet. Auffallend positiv agierte in den beiden vergangenen Spielen das Duo aus Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic. Durch überzeugende Leistungen haben sich die beiden Strippenzieher im deutschen Mittelfeld festgespielt.

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Die logische Konsequenz: Im internen Mittelfeld-Ranking belegt Kimmich laut der ‚Bild‘ Platz eins, Bayern-Kollege Pavlovic folgt auf Platz zwei. Rang drei belegt etwas überraschend Tom Bischof, der ebenfalls in Diensten des deutschen Rekordmeisters steht.

Der 21-Jährige erhielt in dieser Länderspielpause stets den Vorzug vor Felix Nmecha. Der Mittelfeldmann des BVB liegt dem Boulevardblatt zufolge hinter Bischof auf Platz vier. Beim 3:1-Sieg gegen Serbien wurde Nmecha acht Minuten später und gegen die Niederlande im Gegensatz zu Bischof gar nicht eingewechselt. „Das ist verrückt, was da kommt. Felix Nmecha hat wenig gespielt, ein unglaublicher Spieler. Das ist schon gut, was wir da haben, und das fühlt sich für mich top an“, freut sich Jürgen Klopp.

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Wer ist der wichtigste zentrale Mittelfeldspieler im DFB-Team? Joshua Kimmich Aleksandar Pavlovic Tom Bischof Felix Nmecha Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Platz fünf und sechs ohne Einladung

Nummer fünf und sechs im Ranking sind laut der ‚Bild‘ Spieler, die in diesem Lehrgang keine Einladung erhalten hatten. Zum einen Mika Baur (22) von Celtic Glasgow, der immerhin erster Nachrücker war, zum anderen Anton Stach (28) von Leeds United. Von Baur habe Klopp eine sehr hohe Meinung, Stach stehe weiterhin unter genauer Beobachtung.