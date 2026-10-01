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Transfersperre: Fener-Entscheidung gefallen

von Dominik Sandler - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
Youssef En-Nesyri bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Der türkische Spitzenklub Fenerbahce kann eine Transfersperre doch noch umgehen. Wie Yagiz Sabuncuogolu berichtet, hat die Fifa inzwischen den Klub darüber informiert, dass die Sperre nicht in Kraft tritt. Ursprünglich hatte der Klub aus Istanbul eine dreijährige Sperre aufgebrummt bekommen.

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Grund dafür war, dass Fener die Ablöse in Höhe von 19,5 Millionen Euro für Youssef En-Nesyri nicht gezahlt hatte. Der Transfer des 29-Jährigen, der inzwischen bei Al Ittihad spielt, ging vor zwei Jahren über die Bühne. Gezahlt hat Fener erst Anfang dieser Woche, nachdem die Sperre verhängt wurde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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