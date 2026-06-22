Bilal El Khannouss benötigte nach seiner Ankunft beim VfB Stuttgart im vergangenen Sommer keine große Eingewöhnungszeit und spielte sich sofort in die Stammelf. Trotz einiger kleinerer Verletzungsprobleme absolvierte der Marokkaner wettbewerbsübergreifend 41 Pflichtspiele für die Schwaben, in denen er 16 Scorerpunkte sammelte. Die vielen Einsätze sorgten dafür, dass die mit Leicester City ausgehandelte Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro zur -pflicht wurde.

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Damit wurde El Khannouss vertraglich bis 2030 an Stuttgart gebunden, eine Ausstiegsklausel ist im Kontrakt nicht enthalten. Dennoch könnte der offensive Mittelfeldspieler womöglich bereits in diesem Sommer weiterziehen. Erste Schritte hat die Spielerseite bereits eingeleitet, wie die ‚Bild‘ berichtet. Vor wenigen Tagen hat der WM-Fahrer seine Berateragentur gewechselt, die neue Agentur sondiere bereits aktiv den Markt.

WM als Schaufenster

Interessenten für El Khannouss dürften angesichts seiner bisherigen Leistungen bei der Weltmeisterschaft nicht schwer zu finden sein. Der 22-Jährige war sowohl gegen Brasilien (1:1) als auch beim 1:0-Sieg gegen Schottland einer der auffälligsten Marokkaner, kurbelte das Offensivspiel immer wieder an und setzte seine Nebenleute stark in Szene.

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Konkrete Angebote gibt es laut der Boulevardzeitung bisher nicht. Der VfB hat auch eigentlich gar kein Interesse, sein Schnäppchen so schnell wieder abzugeben. Sollte El Khannouss jedoch weiter auf diesem Niveau performen und Marokko bei der WM weit kommen, wird auch der Marktwert des Rechtsfußes weiter steigen – und der VfB womöglich dementsprechend hohe Angebote überdenken müssen.