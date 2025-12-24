Menü Suche
Bayern zu gut für Pietuszewski | Liverpool findet Isak-Ersatz

Dem polnischen Talent Oskar Pietuszewski wird der Sprung nach Deutschland nicht zugetraut. Alexander Isak könnte beim FC Liverpool schnell ersetzt werden. Die FT-Presseschau an Heiligabend.

von Dominik Sandler
Turbulentes Deutschland

Der FC Bayern ist bei der Suche nach neuen Talenten auch auf den 17-jährigen Oskar Pietuszewski gestoßen, der aktuell die polnische Liga mit Jagiellonia Bialystok aufmischt. Der Linksaußen stellt sich unter anderem mit seinen Leistungen in der Conference League ins Schaufenster. Ein Wechsel zu den Bayern oder zum ebenfalls interessierten 1. FC Köln scheint aktuell aber vom Tisch.

Der Grund: Laut Mariusz Piekarski, dem Berater des Polen, ist die Bundesliga vorerst nicht für Pietuszewskis Spielerprofil geeignet: „Ich finde, die französische, portugiesische, spanische und niederländischen Liga sind gute Wettbewerbe zum Einstieg. Ich weiß, dass La Liga eine starke Liga ist, aber man kann sie geschickt managen. Diese Umstellungen nach Deutschland hingegen sind anfangs oft mit Turbulenzen verbunden. Es wurde über Bayern und so weiter gesprochen, aber ich glaube nicht, dass das die beste Lösung für den Anfang seiner Karriere ist“, so Piekarski gegenüber ‚TVP Sport‘. Stattdessen soll der FC Porto die besten Karten auf eine Verpflichtung des Youngsters haben.

Der Nächste, bitte

Der Schock um den Wadenbeinbruch von Alexander Isak (26) ist kaum verdaut, da beginnt beim FC Liverpool schon die Suche nach einem Ersatz. Schließlich fehlt auch Cody Gakpo (26) mit einer Muskelverletzung, Mohamed Salah (33) weilt zudem beim Afrika-Cup und könnte die Reds noch im Winter verlassen. Für das Sturmzentrum bleibt somit nominell nur noch Hugo Ekitiké (23) übrig.

Das soll sich schleunigst ändern. Wie das Portal ‚CaughtOffside‘ berichtet, ist Liverpool an einer Verpflichtung von Igor Thiago interessiert. Der 24-jährige Brasilianer erzielte in der Hinrunde bislang elf Tore für den FC Brentford und macht zahlreiche Topklubs auf sich aufmerksam. Tottenham Hotspur und Newcastle United sollen schon konkret interessiert sein, die Bees fordern rund 79 Millionen Euro. Ob Liverpool nach dem tatkräftigen Transfersommer schon wieder bereit ist, eine solche Summe für den nächsten Offensivspieler auf den Tisch zu legen?

Bundesliga
Premier League
Ekstraklasa
Liverpool
FC Bayern
Jagiellonia
Brentford
Oskar Pietuszewski
Igor Thiago
Alexander Isak

