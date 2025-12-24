Barças Verteidiger-Suche: Überraschende Lösung aus der Bundesliga?

Durch die schwere Kreuzbandverletzung von Andreas Christensen (29) könnte der FC Barcelona im Winter aktiv werden und einem neuen Innenverteidiger an Bord holen. Aufgrund der finanziellen Lage sind die Möglichkeiten der Katalanen begrenzt – doch die Liste der gehandelten Kandidaten ist lang.

Die ‚Mundo Deportivo‘ bringt mit Nicolás Otamendi (37/Benfica), Stefan de Vrij (33/Inter Mailand) und Marcos Senesi (28/AFC Bournemouth) drei erfahrene Profis ins Spiel, deren Verträge zum Saisonende auslaufen. Auch die Ligakonkurrenz behalten die Blaugrana im Blick, Diego Llorente (32/Betis Sevilla), Luiz Felipe (28/Rayo Vallecano) und Juan Foyth (27/FC Villarreal) sollen Kandidaten sein.

Auch Leite eine Option

Ebenfalls zu den Optionen gehört dem Bericht zufolge Diogo Leite. Der 26-Jährige ist vertraglich nur noch bis kommenden Sommer an Bundesligist Union Berlin gebunden und wird mit einem Winterwechsel in Verbindung gebracht. Der Portugiese erfüllt als Linksfuß das gewünschte Profil, soll auf der Liste derzeit aber nicht ganz weit oben stehen.

Union hat das Preisschild für einen vorzeitigen Abschied dem Vernehmen nach auf zehn Millionen Euro festgelegt. Zuletzt wurde Leite auch bei Fenerbahce und dem AC Florenz gehandelt.

Weitere Barça-Kandidaten

Am heutigen Mittwoch sickerte durch, dass Barça auch bei Murillo (23/Nottingham Forest) Interesse hinterlegt hat. Josko Gvardiol (23/Manchester City) und Alessandro Bastoni (26/Inter Mailand) haben die Verantwortlichen ebenfalls im Visier. Dazu werden immer wieder Nico Schlotterbeck (26/Borussia Dortmund) und Marc Guéhi (25/Crystal Palace) mit Barça in Verbindung gebracht.