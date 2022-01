Villas El Ghazi zu Everton

Aston Villa verleiht seinen Flügelstürmer Anwar El Ghazi an einen Ligarivalen. Wie der Premier League-Vertreter FC Everton bekanntgibt, schlägt der Niederländer bis Saisonende an der Merseyside auf.

Erst im vergangenen Sommer hatten die Villans El Ghazi gegen eine Ablöse von neun Millionen Euro vom OSC Lille nach England gelotst. Seitdem kam der 26-Jährige aber zumeist nur zu Kurzeinsätzen. In zwölf Pflichtspielen verbuchte er jeweils drei Tore und Vorlagen.

✍️ | Anwar El Ghazi has completed his loan move to #EFC from Aston Villa for the remainder of the 2021/22 season.