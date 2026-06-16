Sollte Yan Couto (24) zeitnah zu Como 1907 wechseln, haben die Verantwortlichen von Borussia Dortmund wohl schon Ersatz in der Hinterhand. Die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, dass der zuletzt an den VfL Bochum verliehene Kjell Wätjen in der Saisonvorbereitung eine neue Chance erhalten soll und als rechter Schienenspieler getestet wird.

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Trainer Nico Kovac sei ein Befürworter des 20-jährigen Talents und seines Spielstils. Allerdings sei die Konkurrenzsituation im zentralen Mittelfeld zu groß, um Wätjen ausreichend Spielminuten zur Entwicklung zu gewähren. Sollte sich der junge Profi als Außenbahnspieler bewähren, könnte er die Backup-Rolle für Julian Ryerson (28) einnehmen und den potenziellen Abgang von Couto kompensieren. Sollte das Projekt scheitern, wäre der BVB bereit, Wätjen bei Angeboten über fünf Millionen Euro abzugeben, heißt es außerdem.