Bayern-Boss bestätigt Last-Minute-Versuch bei Antony

Der FC Bayern hat nun selbst bestätigt, dass man am letzten Tag des Sommertransferfensters konkretes Interesse an der Verpflichtung von Offensivkünstler Antony (25) zeigte. „Diese Zeit war ja dann schon nicht ganz ruhig. Es ist ja einiges passiert“, blickt Christoph Freund im Interview mit ‚Sky‘ zunächst zurück und verrät: „Wir haben uns mit einigen Spielern beschäftigt, Anthony war auch dabei. Es gab auch ein Gespräch. Aber das ist Vergangenheit.“

Vor einigen Tagen verriet Antony, dass sich sogar FCB-Cheftrainer Vincent Kompany am Deadline Day höchstpersönlich bei ihm telefonisch gemeldet hatte: „Ja, das Wechselfenster schloss am nächsten Tag um sieben oder acht Uhr abends, wenn ich mich nicht irre. Am letzten Tag, als sich hier bei Betis alles so gut entwickelte, kam auch der Anruf von Bayern München.“

Der Brasilianer stand nach eigener Aussage aber schon bei Betis Sevilla im Wort, wechselte daher nach seiner Leihe fest für 22 Millionen Euro von Manchester United zu den Andalusiern. Die Bayern tüteten derweil doch noch die Leihe von Angreifer Nicolas Jackson (24) ein.

Freund vergegenwärtigt sich den Transfersommer: „Wir sind sehr happy, wie der Kader aktuell aufgestellt ist. Von dem her wissen wir, wie diese Zeit war, aber am Ende sind wir gut herausgekommen und sind zufrieden.“ Der deutsche Rekordmeister ist in dieser Saison wettbewerbsübergreifend noch ungeschlagen.