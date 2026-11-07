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La Liga

Supertalent: Gabriels erste Worte in Madrid

von Lukas Hörster
JJ Gabriel beim Torjubel @Maxppp

JJ Gabriel lässt keinen Zweifel daran, wer sein Lieblingsklub in Spanien ist. „Natürlich Real Madrid“, sagt das 16-jährige Supertalent auf die Frage der ‚Marca‘, ob er die Königlichen oder den FC Barcelona bevorzuge.

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Gabriel steht formal noch bei Manchester United unter Vertrag, trainiert aber bereits individuell in Madrid. Ein Transfer wird aktuell abgewickelt. Der Offensivmann soll bei Real zunächst für die zweite Mannschaft auflaufen. Auch der FC Bayern wurde mit Gabriel in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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