Wichtiges Update bei El Mala

Der 1. FC Köln kann bei Said El Mala leicht aufatmen. Der 19-jährige Shootingstar musste Berichten des ‚Geissblog‘ zufolge nach seinem Trainingsabbruch am Dienstag nicht ins MRT geschickt werden, weshalb ein Einsatz im Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg am Freitag (20:30 Uhr) nicht ausgeschlossen ist. El Mala hatte die gestrige Einheit aufgrund von Oberschenkelproblemen vorzeitig abbrechen müssen.

Nachdem die Geißböcke zuletzt gleich mehrere verletzungsbedingte Ausfälle vermeldeten, wäre ein Zwangsverzicht des Hoffnungsträgers ein weiterer bitterer Rückschlag. Am Rande der Kölner Mittwochseinheit gab FC-Trainer Lukas Kwasniok nun allerdings etwas Entwarnung und verwies auf eine Muskelverhärtung des Flügelspielers im Anschluss an das jüngste Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (2:2): „Er hat nach dem Spiel eine Verhärtung gehabt und dann das Training am Dienstag abgebrochen. Heute ist er drin geblieben. Auch sein Körper muss sich an Bundesliga-Fußball über 90 Minuten gewöhnen.“ Sollte El Mala nicht rechtzeitig fit werden, wäre es bereits der achte Ausfall, den der Aufsteiger zu beklagen hätte.