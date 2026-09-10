Trotz 5:0 zum CL-Auftakt: Note 5 für einen Bayern-Star

Der FC Bayern hat zum 22. Mal in Folge sein Auftaktspiel in der Champions League gewonnen. FT hat die Noten für die FCB-Stars zum 5:0 gegen Bodö/Glimt.
Wie schon beim 0:0 auf Schalke am Samstag wirkten die Bayern zu Spielbeginn etwas eingerostet. Die Norweger verteidigten tief und kompakt, den Münchnern fehlten bis zur Halbzeit Genauigkeit und Lösungen. Sinnbildlich die schwache Leistung von Dauerbrenner Luis Díaz, dem zahlreiche Bälle versprangen.
Den Brustlöser gab kurz nach Wiederanpfiff dann Jamal Musiala, der bei seinem Startelfdebüt in dieser Saison sehenswert zur Führung traf (47.). Das 2:0 von Harry Kane (61.) bedeutete die frühe Entscheidung gegen gut organisierte, aber harmlose Gäste. Traumtore von Alphonso Davies (77.) und Michael Olise (83., 90.+3) schraubten das Ergebnis in die Höhe.
Für den FCB geht es in der Königsklasse am 13. Oktober bei Viking Stavanger weiter.
Torfolge
1:0 Musiala (47.): Die Bayern stochern um den Strafraum herum. Ein abgeblockter Schuss von Kane fällt Musiala vor die Füße, der aus der Drehung abzieht und sehenswert ins lange Eck trifft.
2:0 Kane (61.): Olise bringt einen Freistoß von der rechten Seite scharf vors Tor und findet dabei den Kopf von Kane, der das Leder über die Linie befördert.
3:0 Davies (77.): Der Rebound nach einer Ecke landet an der Strafraumkante bei Davies, der einen Dropkick traumhaft ins Netz fackelt.
4:0 Olise (83.): Nächstes Traumtor: Der Franzose bekommt im Zentrum den Ball und schlenzt den Ball aus großer Entfernung ins Tor.
5:0 Olise (90.+2): Olise stibitzt den Ball im Mittelfeld und marschiert Richtung Strafraum. Unter toller Körperbeherrschung streichelt er das Spielgerät ins Tor.
Die Noten für den FC Bayern
Eingewechselt:
66‘ Stanisic für Laimer
66‘ Saibari für Musiala
80‘ Karl für Díaz
80‘ Ito für Davies
80‘ Bischof für Kimmich
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