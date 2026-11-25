Mirza Catovic hat sich am Samstag im Derby gegen die zweite Mannschaft von Espanyol Barcelona (0:0) das linke Wadenbein gebrochen und wird daher nicht per Option fest zum FC Barcelona wechseln. Das berichtet die ‚Bild‘. Im Leihvertrag des Youngsters vom VfB Stuttgart ist eine Kaufoption verankert, die die Katalanen im Sommer für rund 3,5 Millionen Euro ziehen könnten. Diese ist aber laut der Boulevardzeitung an Einsatzminuten gekoppelt, die der 19-Jährige durch seine Verletzung nicht mehr erreichen kann.

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Mindestens vier Monate muss Catovic demnach aussetzen. Der Sechser hatte Anfang September seinen Vertrag in Stuttgart bis 2029 verlängert und sich dann direkt zu Barça verleihen lassen. Dort kam der deutsche U20-Nationalspieler bisher lediglich für die Reserve zum Einsatz, stand insgesamt neunmal auf dem Feld.