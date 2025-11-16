Menü Suche
Zukunft von Union-Flop Bedia offen

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Chris Bedia trifft für die Young Boy Bern @Maxppp

Eine Entscheidung darüber, ob Chris Bedia (29) im Anschluss an seine Leihe dauerhaft beim BSC Young Boys bleibt, ist noch nicht gefallen. Nach Informationen der ‚Bild‘ fanden bis dato keine Gespräche zwischen dem Schweizer Erstligisten, dem Angreifer und dessen Stammverein Union Berlin statt.

Die Young Boys könnten Bedia, der in der laufenden Saison bereits bei 13 Treffern in 20 Einsätzen steht, per Kaufoption festverplichten. In Berlin besitzt der Ivorer noch einen bis 2027 datierten Vertrag. Dort lief es für den Rechtsfuß allerdings überhaupt nicht, für die Eisernen bestritt er nur sieben Pflichtspiele (ein Tor). Nun empfiehlt sich Bedia für einen langfristigen Verbleib in Bern.

