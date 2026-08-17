BVB: Zwei Alternativen zu Fort

Im aktuellen Kader von Borussia Dortmund fehlt seit dem Abgang von Yan Couto (24) ein Mann, der in Bresche springt, wenn Julian Ryerson ausfällt. Ist der 28-jährige Norweger unpässlich, wird es eng für Trainer Niko Kovac. Deshalb arbeiten die Verantwortlichen an der Verpflichtung eines weiteren Profis für die rechte Schiene. Dabei gibt es einen Favoriten und zwei Alternativen.

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Laut ‚Sky‘ bleibt der BVB klar an Héctor Fort (20) vom FC Barcelona dran. Der Spanier steht ganz oben auf dem Zettel. Sollten die Verhandlungen mit den Katalanen allerdings nicht zum gewünschten Ergebnis führen, gibt es noch zwei weitere Optionen für die gesuchte Position.

Zum einen beschäftigen sich die Bosse der Borussia mit Josh Acheampong vom FC Chelsea, so der Pay-TV-Sender. Aufgrund eines stark eingeschränkten Budgets würden die Dortmunder eine Leihe bevorzugen. In London ist man jedoch bestrebt, den 20-Jährigen direkt zu verkaufen, falls ein Interessent in konkrete Verhandlungen einsteigen möchte.

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Nummer drei ist Marcus Pedersen vom FC Turin. Der 26-Jährige wäre mit fünf Millionen Euro Ablöse wohl als Schnäppchen eingepreist. Da Pedersen in der Nationalmannschaft von Norwegen jedoch schon als Backup für Ryerson fungiert, ist er nicht die A-Lösung in Dortmund. Möglicherweise wäre das Konfliktpotenzial zu groß.