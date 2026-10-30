Schon am kommenden Sonntag beim 1. FC Union Berlin (15:30 Uhr) könnten beim 1. FC Köln Said und Malek El Mala gemeinsam auflaufen. Trainer René Wagner gab Malek El Mala am Rande des Abschlusstrainings eine realistische Chance, auf Einsatzzeiten zu kommen: „Er scharrt seit Kurzem mit den Füßen. Das ist für uns wichtig, weil wir alle seine Geschichte kennen, in der er auch immer mal wieder mit Verletzungen zu tun hatte. Wir müssen schauen, dass wir ihn fit halten, damit er trainieren, Gas geben und sich jeden Tag zeigen kann. Und dann wird er natürlich aufs Feld kommen, wenn das Spiel das braucht.“

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Wann das sein wird, ließ Wagner noch offen: „Bislang haben wir uns für andere Wechsel entschieden. Trotzdem haben wir mit Malek einen klaren Neuner im Kader, der seine Spielberechtigung in Duellen hat, in denen wir so einen Stürmer brauchen.“ Der 21-Jährige war zuletzt zweimal im Profikader, blieb aber 90 Minuten auf der Bank. Sein 20-jähriger Bruder ist beim FC längst etablierte Größe und Hoffnungsträger am Geißbockheim.