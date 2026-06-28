Verletzungsschock für Tuchel

England muss bei der Weltmeisterschaft den nächsten Rückschlag hinnehmen. Nachdem Tino Livramento (23) verletzungsbedingt abreisen musste und auch Reece James (26) zuletzt passen musste, bereitet nun auch ein drohender Ausfall von Notfall-Rechtsverteidiger Jarell Quansah (23) Thomas Tuchel Probleme. „Natürlich mache ich mir Sorgen um die Situation auf der rechten Außenverteidigerposition – wir haben einen weiteren Ausfall auf dieser Position. Es wird ein enges Rennen für Reece James und ein enges Rennen für Jarell Quansah, aber es ist unsere Aufgabe, Lösungen zu finden, und das werden wir auch tun“, erklärte der Nationaltrainer nach dem Spiel gegen Panama (2:0).

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Quansah musste in der 63. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Laut Tuchel handelt es sich um „eine klassische Verstauchung des Sprunggelenks. Er sagte, er habe das schon einmal gehabt und es sei nur eine Frage von Tagen. Er hat das Bein hochgelegt und mit Eis gekühlt.“ Gegen Panama wurde Djed Spence (25) für den Leverkusener eingewechselt, der auch im anstehenden Sechzehntelfinalspiel gegen die DR Kongo (Mittwoch, 18 Uhr) von Beginn an seine Chance erhalten könnte.