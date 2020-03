La Liga: Messi ist Spieler des Monats

Trotz durchwachsener Leistungen des FC Barcelona ist Lionel Messi in der spanischen La Liga zum Spieler des Monats Februar gewählt worden. Ausschlaggebend dürfte die Partie gegen SD Eibar gewesen sein: Beim 5:0-Sieg steuerte Messi vier Tore bei.

Insgesamt bringt es der 32-jährige Argentinier in dieser Saison auf 23 Tore und 16 Assists in 30 Pflichtspielen. Messi tritt in die Fußstapfen von Torhüter Thibaut Courtois (Real Madrid), der im Januar zum Spieler des Monats gekürt worden war.