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Bundesliga

Mysteriöse Bayern-Meldung zu Neuer

von Dominik Schneider - Quelle: fcbayern.com
1 min.
Manuel Neuer hält den Ball @Maxppp

Nachdem Manuel Neuer gestern gegen den 1. FC Köln (5:1) ausgewechselt wurde, gab es nach dem Spiel zunächst Entwarnung. Eine offizielle Meldung des FC Bayern lässt nun aber offen, ob es den 40-jährigen Torhüter nicht doch schwerer erwischt haben könnte. Der Rekordmeister verkündet, dass Neuer „vorerst kürzertreten“ müsse.

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Muskuläre Probleme bei Manuel Neuer

Manuel Neuer muss wegen muskulärer Probleme in der linken Wade vorerst kürzertreten. Das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern. Der Kapitän wurde am Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln in der 60. Minute angeschlagen ausgewechselt.

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Rückschlüsse lassen sich aus dem Statement keine ziehen. Am nächsten Samstag (20 Uhr) treffen die Bayern im Finale des DFB-Pokals auf den VfB Stuttgart. Außerdem soll Neuer Medienberichten zufolge seine Rückkehr in die Nationalmannschaft feiern und als Nummer eins zur Weltmeisterschaft fahren. Welche Auswirkungen seine Wadenblessur auf beide Ereignisse haben wird, bleibt offen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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