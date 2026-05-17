Mysteriöse Bayern-Meldung zu Neuer

Nachdem Manuel Neuer gestern gegen den 1. FC Köln (5:1) ausgewechselt wurde, gab es nach dem Spiel zunächst Entwarnung. Eine offizielle Meldung des FC Bayern lässt nun aber offen, ob es den 40-jährigen Torhüter nicht doch schwerer erwischt haben könnte. Der Rekordmeister verkündet, dass Neuer „vorerst kürzertreten“ müsse.

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Rückschlüsse lassen sich aus dem Statement keine ziehen. Am nächsten Samstag (20 Uhr) treffen die Bayern im Finale des DFB-Pokals auf den VfB Stuttgart. Außerdem soll Neuer Medienberichten zufolge seine Rückkehr in die Nationalmannschaft feiern und als Nummer eins zur Weltmeisterschaft fahren. Welche Auswirkungen seine Wadenblessur auf beide Ereignisse haben wird, bleibt offen.