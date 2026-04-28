Friedrich vor Union-Rückkehr

Marvin Friedrich wechselt von Borussia Mönchengladbach zurück an seine alte Wirkungsstätte. Laut ‚Sky‘ zieht es den 30-Jährigen nach dem Auslaufen seines Vertrags bei den Fohlen im Sommer zu Union Berlin, ein Vertrag bis 2028 mit einer Option auf ein weiteres Jahr ist demzufolge schon unterschrieben.

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Bereits zwischen Januar 2018 und Januar 2022 schnürte der Innenverteidiger mit einem Jahr Unterbrechung die Schuhe für die Köpenicker. In Gladbach spielte Friedrich in der laufenden Saison bisher keine große Rolle, absolvierte lediglich ein Spiel über 90 Minuten und wettbewerbsübergreifend sechs weitere Kurzeinsätze.