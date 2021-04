Glasner-Klausel höher als gedacht

Interessierte Vereine müssen für Oliver Glasner offenbar tiefer in die Tasche greifen als bisher gedacht. Laut der ‚Bild‘ beläuft sich die die Höhe der Ausstiegsklausel des Wolfsburger Trainers zwar auf fünf Millionen Euro – so viel war bereits bekannt – allerdings handelt es sich dabei um einen Nettobetrag. Möchte ein Klub die Klausel ziehen, müssen also eigentlich noch mehr Millionen überwiesen werden.

Dem Bericht zufolge verfällt der Vertragspassus am 15. Mai. Danach müsste eine Ablöse freiverhandelt werden. Ob es dann aber überhaupt dazu kommt, ist unklar. Jüngst hieß es, dass der VfL Wolfsburg sich im Sommer von seinem Trainer trennen wolle, falls dieser nicht zuvor einen neuen Klub fände. Sollte sich ein Interessent als so geduldig entpuppen, wäre Glasner möglicherweise also sogar zum Nulltarif zu haben.