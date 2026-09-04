Geheime Tuchel-Untersuchung | Spezieller Diomande-Plan

WM-Ausscheiden auf dem Prüfstand

Der englische Fußballverband zieht eine Bilanz der Weltmeisterschaft unter Nationalcoach Thomas Tuchel. Wie die ‚Sun‘ berichtet, wird derzeit ein „umfangreicher Bericht über die kritisierte Taktik und Kaderauswahl vorbereitet“. Grundlage dazu ist eine „geheime Untersuchung“, die in der vergangenen Woche durchgeführt wurde. Der 53-Jährige geriet nach dem Halbfinal-Aus gegen Argentinien (1:2) auf der Insel stark unter Beschuss. Außerdem wurde laut der Boulevardzeitung die Kadernominierung unter die Lupe genommen und Tuchels „Entscheidung, bei der Auswahl seines 26-köpfigen Kaders große Namen gnadenlos zu übergehen: Cole Palmer, Phil Foden, Harry Maguire und Trent Alexander-Arnold gehörten zu den überraschenden Ausfällen.“

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Tuchel sei an der Analyse beteiligt gewesen, müsse aber bei einem weiteren Treffen mit der Leistungsberatungsgruppe der FA antreten und sich Fragen zum Aus stellen lassen. „Es herrscht das Gefühl, dass Tuchel das Vertrauen zurückgewinnen muss, nachdem einige Mitglieder des Kaders über seine Taktik in der zweiten Halbzeit gegen Argentinien empört waren. Tuchel wurde beauftragt, seine Taktik und seine Aufstellung im Vorfeld des Spiels gegen den frisch gekürten Weltmeister Spanien am 26. September zu überdenken“, so die ‚Sun‘.

Take it easy

Während die englischen Fans nach dem bitteren Halbfinal-Aus noch immer auf Tuchel schimpfen, zeigen sich die Anhänger von Real Madrid zumindest verwundert über die Einsatzzeiten des neuen Superstars Yan Diomande. In den ersten drei Spielen ließ José Mourinho den 19-Jährigen insgesamt nur 57 Minuten spielen, laut ‚as‘ „erstaunlich wenig für den teuersten Neuzugang in der 124-jährigen Vereinsgeschichte. Real Madrid zahlte 125 Millionen für Diomande, das 19-jährige aufstrebende Juwel aus der Elfenbeinküste, das die Welt begeistert hat. Doch Mourinho bewahrt die Ruhe und hält an dem speziellen Plan fest, den er für ihn entworfen hat.“

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Der Real-Coach tritt auf die Bremse, erklärte kürzlich: „Ich muss einen Spieler betrachten, der gerade eine Saison auf hohem Niveau in Leipzig hinter sich hat. Wenn man von einer so hohen Summe spricht, denkt man an jemanden, der kommt und alles auf den Kopf stellt. Aber so ist es nicht, er ist ein junger Kerl. Ruhe, take it easy.“ Ein zweiter Fall wie beim ebenfalls 19-jährigen Franco Mastantuono soll vermieden werden, den Xabi Alonso im vergangenen Jahr laut ‚as‘ „überforderte, weil er noch nicht reif genug war, um unumstrittener Stammspieler zu sein, und die Mannschaft geriet außer Kontrolle“. Diomande vertraut Mourinho, sagte nach seiner Verpflichtung auf der afrikanischen Plattform ‚SportyTV‘: „Er ist ein Freund und ein Chef. Ich würde für Mourinho mein Leben geben.“