HSV: Vuskovic fällt aus

Der Hamburger SV muss am Wochenende auf mehrere Schlüsselspieler verzichten. Merlin Polzin hat auf der Pressekonferenz vor der Partie am Sonntag gegen den VfB Stuttgart (17:30 Uhr) verkündet, dass unter anderem Luka Vuksovic (19), Sambi Lokonga (26) und Jean-Luc Dompé (30) ausfallen werden: „Luka hat einen Schlag aufs Knie bekommen und fällt für Sonntag aus. Sambi hat Oberschenkelprobleme und steht uns ebenfalls nicht zur Verfügung. Dompé hat weiterhin Fußprobleme und kann nicht spielen.“

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Damit müssen die abstiegsbedrohten Rothosen ordentlich umstellen, zumal auch der Einsatz von Nicolás Capaldo noch auf der Kippe steht. Der Aufsteiger hat aktuell sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. In der kommenden Woche kommt es zum wichtigen Derby gegen den SV Werder Bremen.