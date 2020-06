FC Bayern: Flick nennt konkrete Transferwünsche

Im Zuge seiner Vertragsverlängerung beim FC Bayern war Hansi Flick ein Mitspracherecht in puncto Transfers sehr wichtig. Letztlich erhielt der 55-Jährige dann auch seinen Willen. Die Folge war die Unterzeichnung des bis 2023 datierten Arbeitspapiers.

In den kommenden Wochen und Monaten geht es nun um die Umsetzung von Flicks Wünschen. „Wenn ich nach Position nennen müsste, wären es die Außenbahn – sei es ein Verteidiger oder ein Stürmer – um ein bisschen mehr Breite in die Qualität zu bekommen. Das wäre schon gut. Das würde unserem Tempo guttun“, erklärte der Bayern-Coach auf der heutigen Pressekonferenz.

Das Warten auf Sané

Aus der Tatsache, dass er mit der aktuellen Kaderbreite nicht zufrieden ist, machte Flick keinen Hehl: „Außen haben wir drei Spieler mit Gnabry, Coman und Perisic. Für große Ziele über eine ganze Saison ist das vielleicht ein bisschen wenig. Da habe ich mit Hasan gesprochen und er schaut, wie er das umsetzen kann.“

Gemeint ist in erster Linie die anvisierte Verpflichtung von Leroy Sané. Der 24-Jährige will zum FC Bayern wechseln. Über einen Fünfjahresvertrag besteht Einigkeit. Allerdings gilt es noch, in den Ablöseverhandlungen mit Manchester City die goldene Mitte zu finden.