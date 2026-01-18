Menü Suche
Ausstiegsklausel: Bundesliga-Konkurrent will Reitz

Rocco Reitz ist als Eigengewächs eines der Gesichter bei Borussia Mönchengladbach. Die direkte Konkurrenz würde den Mittelfeldarbeiter aber gerne vom nächsten Schritt überzeugen.

Muss sich Borussia Mönchengladbach im Sommer von Rocco Reitz verabschieden? Laut ‚Sky‘ könnte dies eine Ausstiegsklausel über 28 Millionen Euro möglich machen. Sollte ein Klub diese Summe auf den Tisch legen, wären den Gladbachern die Hände gebunden.

Das konkreteste Interesse signalisiert dem Bezahlsender zufolge RB Leipzig. In Sachsen betrachte man Reitz als idealen Ersatz für Kevin Kampl (35) und Xaver Schlager (28), der seinen auslaufenden Vertrag nach aktuellem Stand nicht verlängern wird.

Weitere Klubs interessiert

Laut ‚Sky‘ ebenfalls im Rennen um Reitz: Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen sowie der englische Klub Brighton & Hove Albion. Sämtliche genannten Klubs wären durchaus in der Lage, oben genannte 28 Millionen für den laufstarken Rechtsfuß auf den Tisch zu legen.

Zudem ist die internationale Perspektive deutlich größer als bei der Borussia, die sich auf Platz elf liegend im Vergleich zum katastrophalen Saisonstart aber immerhin deutlich stabilisiert hat.

