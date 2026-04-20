Hannover trifft Entscheidung zu Gindorf

Lars Gindorf wird im Sommer nach Ablauf seiner Leihe bei Alemannia Aachen zu Hannover 96 zurückkehren. Sportchef Ralf Becker bestätigt gegenüber der ‚Bild‘: „Lars hat eine super Entwicklung genommen, ist ein absoluter Topspieler der 3. Liga. Wir freuen uns, dass er im Sommer zu uns zurückkommt.“

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Gindorf war vor der Saison aufgrund mangelnder sportlicher Perspektive bei den Roten auf Leihbasis nach Aachen gewechselt und schlug dort voll ein: In bislang 30 Pflichtspielen steuerte der Offensivakteur 22 Tore und neun Vorlagen bei. Der Vertrag des 24-Jährigen in Hannover läuft noch bis 2027. Neben Gindorf plant Becker zur neuen Saison auch fest mit den weiteren Leih-Rückkehrern Jonas Sterner (23) und Jannik Rochelt (27): „Jonas ist als Stammspieler eine tragende Säule bei Dynamo Dresden und bringt sehr gute Leistungen. Jannik macht es gut, hat kürzlich sein erstes Tor erzielt. Das wird ihm zusätzlich guttun. Wir freuen uns, wenn sie nach der Saison zurückkehren.“