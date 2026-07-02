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Offiziell

Sidibé verlässt Toulouse

Der ehemalige französische Nationalspieler Djibril Sidibé (33) und der FC Toulouse gehen getrennte Wege. Der Defensiv-Allrounder verlässt den Klub zum Vertragsende ablösefrei.

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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Toulouse
Djibril Sidibé

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Toulouse Logo FC Toulouse
Djibril Sidibé Djibril Sidibé
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