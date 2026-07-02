Sidibé verlässt Toulouse
Der ehemalige französische Nationalspieler Djibril Sidibé (33) und der FC Toulouse gehen getrennte Wege. Der Defensiv-Allrounder verlässt den Klub zum Vertragsende ablösefrei.
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Merci Djibril 💜— Toulouse FC (@ToulouseFC) July 2, 2026
Arrivé au TéFéCé il y a deux saisons, le Champion du Monde 2018 aura porté nos couleurs avec engagement et exigence, marquant le vestiaire de son expérience et de sa sagesse.
Nous te souhaitons le meilleur pour la suite 😊 pic.twitter.com/3bqUxmWis0
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