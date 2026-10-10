Schnelle Entscheidungen: Der BVB hat drei Prioritäten

1. Kovac-Unterschrift abholen

Aktuell steht der Cheftrainer lediglich bis zum Saisonende unter Vertrag. Dem Vernehmen nach besteht aber eine Einigung über ein neues bis 2029 datiertes Arbeitspapier. Klub-Boss Carsten Cramer kündigte am gestrigen Freitag finale Gespräche an.

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2. Leistungsträger binden

Torhüter Gregor Kobel (28), Innenverteidiger Waldemar Anton (30) und Rechtsverteidiger Julian Ryerson (28) verfügen an der Strobelallee über ein bis 2028 datiertes Arbeitspapier. Alle drei Leistungsträger sollen zeitnah von einer Weiterführung der Zusammenarbeit überzeugt werden. Im Verlauf des Herbsts stehen richtungsweisende Verhandlungen an.

3. Was passiert mit Reggiani?

In der vergangenen Saison ließ Innenverteidiger Luca Reggiani (18) sein Potenzial durchblicken, dieser Tage kommt er aber so gut wie gar nicht zum Zug. Insofern wird über eine Trennung im Winter spekuliert. Sowohl eine Leihe als auch ein Verkauf erscheinen denkbar. Eine Entscheidung, wie es mit dem Rechtsfuß weitergeht, sollte jedenfalls zeitnah gefällt werden.