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Tonali-Erbe: Newcastle holt spannendes Mittelfeld-Juwel

Bis zu 117 Millionen Euro kassiert Newcastle United für Sandro Tonali. Als Ersatz mit riesiger Perspektive verpflichten die Magpies ihrerseits ein Toptalent aus dem Stall von Ajax Amsterdam.

von Remo Schatz - Quelle: De Telegraaf
1 min.
Sean Steur (l.) versucht Quinten Timber (r.) zu blocken @Maxppp

Mit Sandro Tomali als Toptransfer will Tottenham Hotspur die vergangene Katastrophen-Saison vergessen machen. Newcastle United war seinerseits offenbar auf einen Abgang des italienischen Metronoms vorbereitet und bedient sich bei Ajax Amsterdam.

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Laut ‚De Telegraaf‘ hat sich Ajax Amsterdam mit Newcastle United auf einen Wechsel von Sean Steur verständigt. Demnach liegt die vereinbarte Ablöse bei 24 Millionen Euro nebst drei Millionen Euro in leicht zu erreichenden Boni. Hinzu kommt eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 12,5 Prozent.

Mit den Magpies hat sich Steur bereits auf einen Vertrag bis 2031 verständigt. Der 18-Jährige entspringt der ruhmreichen Talentschmiede der Niederländer. Seit dem vergangenen Jahr gehört der Ballverteiler offiziell dem Ajax-Profikader an und kommt seitdem auf 26 Pflichtspieleinsätze. In der Grachtenstadt ist er noch bis 2028 vertraglich gebunden.

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