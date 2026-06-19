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Konkrete Transfer-Spur bei der Eintracht

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Ismail Badjie im VfL-Trikot @Maxppp

Eintracht Frankfurt hat schon konkrete Gespräche für eine Zusammenarbeit mit Ismail Badjie (20) geführt. Das ist einem ‚Sky‘-Bericht zu entnehmen. Aber auch andere Vereine sind an den Diensten des Offensivspielers vom VfL Osnabrück interessiert, darunter Borussia Mönchengladbach und West Ham United.

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Badjie kam in der abgelaufenen Spielzeit auf 32 Drittliga-Einsätze und trug mit neun Toren und einer Vorlage zur Meisterschaft bei. Rund drei Millionen Euro soll der 1,75 Meter große Rechtsfuß kosten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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