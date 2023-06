VfB startet Endo-Gespräche

Wataru Endo bespricht einen Verbleib beim VfB Stuttgart. Laut dem ‚kicker‘ fanden erste Gespräche bezüglich einer Vertragsverlängerung über 2024 hinaus bereits statt. In den vergangenen Wochen kamen Gerüchte über einen Wechsel des 30-jährigen Defensiv-Allrounders auf, insbesondere der SC Freiburg wurde mit einer Verpflichtung von Endo in Verbindung gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der VfB-Kapitän hat in der abgelaufenen Saison mit elf direkten Torbeteiligungen auf sich aufmerksam gemacht. Darüber hinaus stand er bei jeder Partie der Stuttgarter in der Startelf und führte seine Mannschaft in der Relegation zum Klassenerhalt.

Lese-Tipp

Düsseldorf schlägt in Freiburg zu