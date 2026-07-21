Klaut der VfB der TSG den Wunschspieler?

Auf der Suche nach einem neuen Flügelspieler beschäftigt sich der VfB Stuttgart mit Leo Sauer. Laut der ‚Bild‘ ist der 20-Jährige eine der Alternativen für die Offensive. Die Schwaben könnten der TSG Hoffenheim noch in die Parade fahren, die sich mit dem slowakischen Nationalspieler sogar schon einig ist.

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Als Ablöse ruft Sauers Klub Feyenoord Rotterdam sieben Millionen Euro auf. Der Transfer nach Sinsheim könnte noch platzen, da der Europa League-Teilnehmer auch mit Adam Daghim (20) von RB Salzburg Gespräche führt und voraussichtlich nur einer der beiden Flügelspieler kommen wird. Sollte sich die TSG für Daghim entscheiden, könnte Sauer stattdessen ein paar Kilometer weiter nach Bad Cannstatt wechseln.