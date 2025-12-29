Ebnoutalib-Ersatz aus der Bundesliga?

Die SV Elversberg blickt bei der Suche nach einem Ersatz für Younes Ebnoutalib (22) in Richtung Bundesliga. Wie die ‚Bild‘ berichtet, befassen sich die Saarländer mit David Mokwa von der TSG Hoffenheim. Schon im Sommer war die SVE an dem 21-Jährigen interessiert, der in der laufenden Saison noch nicht für die Profis der Kraichgauer zum Einsatz kam.

Der Abschied von Toptorjäger Ebnoutalib zu Einracht Frankfurt ist in trockenen Tüchern. Elversberg wird mit acht Millionen Euro Ablöse zuzüglich zwei Millionen Euro Boni entlohnt. Ob Mokwa die Sturmlücke schließen könnte?