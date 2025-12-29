Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Ebnoutalib-Ersatz aus der Bundesliga?

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Mokwa führt den Ball @Maxppp

Die SV Elversberg blickt bei der Suche nach einem Ersatz für Younes Ebnoutalib (22) in Richtung Bundesliga. Wie die ‚Bild‘ berichtet, befassen sich die Saarländer mit David Mokwa von der TSG Hoffenheim. Schon im Sommer war die SVE an dem 21-Jährigen interessiert, der in der laufenden Saison noch nicht für die Profis der Kraichgauer zum Einsatz kam.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Abschied von Toptorjäger Ebnoutalib zu Einracht Frankfurt ist in trockenen Tüchern. Elversberg wird mit acht Millionen Euro Ablöse zuzüglich zwei Millionen Euro Boni entlohnt. Ob Mokwa die Sturmlücke schließen könnte?

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Bundesliga
Elversberg
Hoffenheim
David Ngabi Mokwa Ntusu

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Elversberg Logo SV Elversberg
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
David Ngabi Mokwa Ntusu David Ngabi Mokwa Ntusu
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert