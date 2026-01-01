Union erhält kuriose Entschuldigung

Zwei Jahren nach seinem Abschied vom 1. FC Union Berlin blickt David Fofana auf die Zeit bei den Eisernen zurück. Im Interview mit Rudy Galetti sagt der 23-Jährige: „Ich möchte mich auch bei den Fans von Union Berlin entschuldigen. Ich weiß, dass die Erwartungen hoch waren, und ich verstehe die Frustration. Ich habe den Verein und die Fans immer respektiert, auch wenn es nicht wie geplant lief“, so der Ivorer.

Der Angreifer kam im Sommer 2023 auf Leihbasis vom FC Chelsea nach Berlin, erhielt dort aber nicht die gewünschte Spielzeit und geriet mit Trainer Urs Fischer aneinander. Im Winter beendeten die Eisernen dann das Missverständnis frühzeitig. „Was ich möchte, dass die Leute wissen, ist Folgendes: Ich habe nie aufgehört zu arbeiten, ich habe nie aufgehört, mich selbst zu hinterfragen, und ich habe nie aufgehört, an Wachstum zu glauben“, so Fofana. Mittlerweile spielt er bei Karagümrük in der Türkei.